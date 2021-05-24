نظام ساهر.. «المرور» يوضح أحقية الاعتراض على المخالفات الواردة بالخطأ

أوضح المرور السعودي، أحقية الاعتراض على المخالفات المسجلة بالخطاء حال ورودها عبر نظام ساهر.

جاء ذلك ردا على تساؤل قال فيه أحد المستفيدين: وردتني مخالفة ساهر بالخطأ، وكان الاعتراض واضحًا جدًا، بينما تم رفضه وذهبت للمرور وواصلت المرجعة 3 أيام حتى تم إسقاطها، مطالبًا باتخاذ إجراء بشأن تلك المخالفات.

وقال المرور السعودي، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، إن المستفيد يمكنه مراجعة الهيئة المرورية بإدارة مرور المنطقة لمعرفة تفاصيل المخالفة والاعتراض عليها.

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