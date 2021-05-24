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نظام ساهر.. «المرور» يوضح أحقية الاعتراض على المخالفات الواردة بالخطأ

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الرياض - محمد عبدالله - عبر الهيئة المختصة..

أوضح المرور السعودي، أحقية الاعتراض على المخالفات المسجلة بالخطاء حال ورودها عبر نظام ساهر.

جاء ذلك ردا على تساؤل قال فيه أحد المستفيدين: وردتني مخالفة ساهر بالخطأ، وكان الاعتراض واضحًا جدًا، بينما تم رفضه وذهبت للمرور وواصلت المرجعة 3 أيام حتى تم إسقاطها، مطالبًا باتخاذ إجراء بشأن تلك المخالفات.

وقال المرور السعودي، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، إن المستفيد يمكنه مراجعة الهيئة المرورية بإدارة مرور المنطقة لمعرفة تفاصيل المخالفة والاعتراض عليها.  

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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