وزارة الصحة: لقاحا فايزر وأسترازنيكا ممنوعان على أصحاب الحساسية المفرطة

أوضحت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، موقف أصحاب «حساسية البنج» بشأن الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».

وقالت الوزارة، إن أي من لقاحي كورونا (فايزر أو أسترازنيكا)، ممنوع أخذه لمن لديهم حساسية مفرطة معروفة للقاحين أو أحد مكوناتهما (بعد الجرعة الأولى)، أما باقي أنواع الحساسية الشديدة هي محاذير يمكن معها إعطاء اللقاح تحت المراقبة.

جاء ذلك ردا من وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي «الصحة 937» بموقع «تويتر»، على تساؤل وردها بشأن حالة سيدة تعاني من حساسية البنج بعد إجرائها عملية قيصرية، ومدى مناسبة لقاح كورونا لها.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، تسجيل 1157 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» خلال الـ«24» ساعة الماضية.

وتصدرت منطقة مكة المكرمة عدد الإصابات اليومية الجديدة فسجلت 357 حالة، وتلتها الرياض بتسجيل 320 حالة والمنطقة الشرقية بتسجيل 137 حالة والمدينة المنورة بتسجيل 100 حالة.

وسجلت منطقة جازان 60 حالة، وعسير 54 حالة والقصيم 45، وتبوك 21، وحائل 20، ونجران 19، والباحة 13، والحدود الشمالية 6، والجوف 5 حالات إصابة جديدة.

إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة، تسجيل (1157) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (15) حالات وفيات و(987) حالة تعاف؛ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (425.677) حالة.

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