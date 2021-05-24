جبل أبومخروق.. أمانة الرياض تستكمل التصاميم النهائية لتطوير الموقع

استكملت أمانة منطقة الرياض التصاميم النهائية لموقع جبل أبو مخروق الذي يقع في حي الملز وسط العاصمة؛ تمهيدًا لبدء أعمال تطويره ضمن جهود إعادة تنمية المواقع التاريخية بالمدينة، تماشيًّا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، والاستراتيجية الطموحة لمدينة الرياض.

وحرصت أمانة الرياض على اعتماد تصاميم منسجمة مع قيمة جبل أبومخروق التاريخية ومميزاته البيئية والطبيعية، وتتضمن التوسع في إنشاء المسطحات الخضراء، وتوفير خيارات ترفيهية متعددة في الموقع، وتقديم الحلول الحضرية والمستدامة، ليستعيد الجبل مكانته، ويشكل وجهة رئيسة لسكان المدينة وزوارها.

واستلهمت الأمانة تصاميمها النهائية من المشاركات الفائزة في مسابقة تصميم موقع جبل أبو مخروق، التي شهدت مشاركة 230 متسابقًا طُرحت أعمالهم أمام لجنة تحكيم تضم خبراء ومتخصصين في المجالات العمرانية والمعمارية، وشارك السكان في اختيار التصاميم الفائزة من خلال التصويت الإلكتروني بإجمالي أصوات بلغت 83.093 صوت.

وتأتي خطوة استكمال تصاميم موقع جبل أبو مخروق، متماشية مع استراتيجية أمانة منطقة الرياض لتطوير المواقع التاريخية في المدينة، وتنفيذ المشروعات النوعية المنسجمة مع جهود إعادة التنمية وسط العاصمة، للاستفادة المثلى من المكونات الطبيعية والبيئية في مدينة الرياض.

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