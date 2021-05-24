وزارة الصحة: 6 فئات الأكثر تضررًا من خطورة فيروس كورونا

حذرت وزارة الصحة، من تأثير فيروس كورونا المستجد، على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مشيرة إلى أن التحصين أهم خطوة لحمايتهم وخفض خطورة الإصابة.

وقال الحساب الرسمي لوزارة الصحة على موقع «تويتر»: «تأثير كورونا يتضاعف مرات عديدة عند كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، لذلك يعد التحصين أهم خطوة لحمايتهم وخفض خطورة الإصابة بإذن الله».

ونشر الحساب الرسمي للصحة انفوجراف يوضح تأثير كورونا عليهم؛ قائلًا: «أثبتت الدراسات للوفيات بالمملكة أن الفئات الآتية أعلى خطورة للوفاة بفيروس كورونا»؛ حيث جاءت الفئات كالآتي:

- الفئة العمرية 50 عامًا فأكثر يشكلون نسبة 78% من الوفيات.

- مرضى السكري معرضون للوفاة أكثر بـ6 أضعاف مقارنة بالأصحاء.

- مرضى الضغط معرضون للوفاة أكثر بـ5 أضعاف مقارنة بالأصحاء.

- مرضى السمنة وقصور الكلى معرضون للوفاة أكثر بـ5 أضعاف مقارنة بالأصحاء.

- المصابون بالسكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة معرضون للوفاة أكثر بـ66 ضعفًا مقارنة بالأصحاء.

وأشارت إلى أن الدراسات أوضحت أن وفيات الأشخاص المحصنين 0%.

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