استثناء 6 فئات من الحجر الصحي المؤسسي مع تطبيق الإجراءات الاحترازية عليهم

كشف الدليل الإرشادي الصادر من هيئة الطيران المدني، عن6 فئات مستثناة من الحجر الصحي المؤسسي ويتم تطبق عليهم الإجراءات الاحترازية.

وأوضح الدليل الإرشادي الصادر عن هيئة الطيران المدني، أن الحجر الصحي المؤسسي ينطبق على جميع القادمين "غير المحصنين" من خارج المملكة على نفقة المساف، مشيرًا إلى أن تم استثناء الفئات التالية من الحجر الصحي المؤسسي، على أن تطبق عليهم الإجراءات الاحترازية، وهذه الفئات هي:

ـ المواطنون والمواطنات وزوجـة المواطن، وزوج المواطنـة، وأبناء وبنات المواطنة والعمالة المنزلية المرافقة لأي من الفئات المذكورة في هذه الفقرة، علـى أن يطبـق علـى غيـر المحصنيـن منهـم الحجـر الصحي المنزلـي لمـدة7 أيـام، وأن يتـم إجـراء فحـص PCR لهـم فـي نهاية مدة الحجر ابتـداء مـن اليـوم السـادس مـع تطبيـق الإجـراءات الاحترازيـة التـي تحددها وزارة الصحـة.

ـ العمالة المنزلية غير المحصنة المرافقة لمقيم محصن (علـى أن يطبـق علـى غيـر المحصنيـن منهـم الحجـر الصحـي المنزلـي لمـدة 7 أيـام، وأن يتـم إجـراء فحـص PCR لهـم فـي نهاية مدة الحجـر تحددهـا وزارة الصحـة ). ً ابتـداء مـن اليـوم السـادس مـع تطبيـق الإجـراءات الاحترازيـة التـي تحددها وزارة الصحة.

ـ الوفود الرسمية.

ـ من يحملون تأشيرة دبلوماسية والدبلوماسيون وعوائلهم من المقيمين، على أن يتم تطبيق قواعد الحجر الصحي في منازلهم.

ـ من له علاقة بسلاسل الإمدادات الصحية، حسب ما تراه وزارة الصحة.

وكشفت الطيران المدني، عن أن الحجر الصحي المؤسسي تكون مدته 7 أيام من الدول المسموح لها بطريقة الحجر، مبينة أن الحجر الصحي يكون في مرافق الإيواء السياحي المرخصة من قبل وزارة السياحة، والمؤهلة للحجر الصحي في مدينة الوصول للقادمين.

ودعت الهيئة عموم المسافرين الذين تنطبق عليهم شروط الحجر المؤسسي إلى تحميل الدليل والاحتفاظ به للرجوع إليه عند الحاجة، ويمكن تحميله مباشرة من خلال الضغط على الرابط التالي (من هنا).

يذكر أن الهيئة تطبق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مطارات المملكة؛ بهدف تقديم بيئة صحية متكاملة لمرتادي صالات السفر بالمطارات السعودية.

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