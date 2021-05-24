منزلة «البطين» تبدأ الثلاثاء.. و«الحيزان» يوضح الخصائص المناخية

أوضح خبير الأرصاد، نزيه الحيزان، أن غدًا الثلاثاء، هو بداية منزلة «البُطين» وهو المنزلة الثانية من منازل نوء الثريا التي هي آخر منازل فصل الربيع.

وحول المزايا المناخية لتلك الفترة قال «الحيزان» إنها تشهد اشتداد الحر والسموم وفيها يستمر اختفاء نوءِ الثريا واستمرار هبوب البوارح.

وكان الحيزان أوضح أن يوم 12 مايو الجاري هو أول أيام نوء الثريا ومدته 39 يومًا، ويضم 3 منازل؛ هي: «الشرطين – البطين – الثريا»، كل منها ١٣ يومًا، مشيرًا إلى أن أولها هي منزلة الشرطين والتي تكثر فيها هبوب العواصف والرياح وتستمر فيها البوارح التي تمتاز بأنها رياح مستمرة غير مستقرة.

وفي شأن ذي صلة توقع المركز الوطني للأرصاد بتقريره لطقس غد الثلاثاء، هطول أمطار رعدية على مرتفعات نجران، عسير والباحة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

كما توقع المركز سماء غائمة جزئيًّا قد تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، فيما يتوقع تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على حائل، الجوف، الحدود الشمالية وأجزاء من منطقة المدينة المنورة.

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