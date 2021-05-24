الحجر الصحي المؤسسي.. «وقاية»توضح الاشتراطات الخاصة بالمنشآت

أوضحت هيئة الصحة العامة "وقاية"، المتلطبات والاشتراطات الخاصة بالمنشآت المعدة للحجر الصحي المؤسسي.

وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم الإثنين، عن إصدار الدليل الإرشادي للمسافرين من غير المواطنين السعوديين والفئات المستثناة غير المحصنة، والقادمين من الدول التي لم يُعلق القدوم منها.

وكشفت الطيران المدني، عن أن الحجر الصحي المؤسسيتكون مدته 7 أيام من الدول المسموح لها بطريقة الحجر، مبينة أن الحجر الصحي يكون في مرافقالإيواء السياحي المرخصة من قبل وزارة السياحة، والمؤهلة للحجر الصحي في مدينة الوصول للقادمين.

وأوضحت هيئة وقاية، أن جميع الموظفين والعاملين في الحجر الصحي المؤسسيتكون يجب أن يكونوا محصنين ضد كوفيد-١٩ حسب ما هو مبين في تطبيق توكلنا، أو أن يتم عمل مسحة PCR كل سبعة أيام.

وحددت هيئة الصحة العامة "وقاية" الشروط اللازمة الضرورية الواجب توافرها في منشآت الحجر الصحي المؤسسي، وتتمثل في تقييم مدى ملاءمة المكان المخصص للحجر الصحي بالوقوف على ما يلي:

- يجب أن يحتوي مقر الحجر على دورات مياه خاصة بكل غرفة وغير مشتركة تعمل جميع مرافقها على أكمل وجه.

- أن يتم توفير غرفة نوم خاصة للشخص المشتبه بإصابته بالمرض المعدي لا يتشارك معه أحد فيها حتى ولوكان من الأشخاص المحجورين ويستثنى من ذلك العائلات (الأقارب من الدرجة الأولى) ومن يتطلب رعايتهم وجود شخص مرافق مثل كبار السن أو الاحتياجات الخاصة .

- أن تتوافر في الغرفة الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه الساخنة ووسائل الاتصال والتكييف وأن تعمل بكفاءة لتوفير التهوية الجيدة.

- توفير المتطلبات الأساسية كالغذاء والماء.

- وجود كادر من المختصين للعناية بالأشخاص تحت الحجر.

- توفر وسائل الحماية الشخصية والمطهرات والمستلزمات الخاصة بالنفايات الطبية.

- وجود وسائل للترفيه كالإنترنت والتليفزيون.

- توفر وسائل التوعية الصحية عن المرض.

- أن يتوفر في المنشأة عمال نظافة مدربين على التنظيف والتطهير حسب الدليل العلمي لتنظيف وتطهير المنشآت العامة.

- يقوم الناقل الجوي أو المنشأة بالتعاقد مع أحد المختبرات المعتمدة من هيئة الصحة العامة لسحب العينات

للمحجورين .

- يلتزم المختبر المعتمد بالأدلة الصادرة من هيئة الصحة العامة للتعامل مع العينات من حفظ ونقل وعمل الفحص وإرسال العينات الإيجابية لمختبر الصحة العامة بوقاية .

- على المنشأة منع جميع المحجورين من استخدام الصالات الرياضية والترفيهية بما فيها أماكن السباحة، بالإضافة إلى صالات وقاعات وغرف الاجتماعات أو الجلوس في البهو داخل المنشأة.

- على المنشأة منع خروج الأفراد قبل انتهاء فترة الحجر المؤسسي.

- على المنشأة متابعة ومراقبة غرف الحجر و جميع مرافق المنشأة وذلك باستخدام كاميرات مراقبة CCTV وتمكين المراقب الحكومي من الاطلاع عليها في أي وقت للتحقق من تطبيق الإجراءات الوقائية.

- في حال مخالفة المحجور للاشتراطات الوقائية الواجب اتباعها، فإنه يجب على العاملين داخلين المنشأة إبلاغ الجهات المختصة فورا بذلك.

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