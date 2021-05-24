تنبيه من الدفاع المدني لسكان الشرقية: أمطار وسيول مرتقبة

نوهت المديرية العامة للدفاع المدني إلى هطول أمطار قد تصل حد السيول على المنطقة الشرقية، اعتدادًا بالتنبيه الوارد من المركز الوطني للأرصاد بهذا الشأن.

وقال المديرية، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، إنَّ تنبيها متقدما من المركز الوطني للأرصاد يفيد بفرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على المنطقة الشرقية يشمل «الخفجي، النعيرية، حفر الباطن، قرية العليا»، وذلك حتى الساعة 11:55 مساء اليوم الإثنين، مشيرًا إلى أن الأمطار المتوقعة تكون من متوسطة إلى غزيرة ويصحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ بمستوى الرؤية الأفقية مع احتمالات تساقط البرد وجريان السيول.

إلى ذلك توقع المركز الوطني للأرصاد بتقريره لطقس غد الثلاثاء، هطول أمطار رعدية على مرتفعات نجران، عسير والباحة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

كما توقع المركز سماء غائمة جزئيًّا قد تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

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