مكافحة «الاتجار بالأشخاص»: 6 مبادئ للسلامة والصحة المهنية

بينّت لجنة مكافحة الإتجار بالأشخاص، مبادئ السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية في المملكة العربية السعودية.

وشاركت اللجنة، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع "تويتر"، صورة معلوماتية "إنفوجراف" مصحوبة بتغريدة جاء فيها " تشمل السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية في السعودية مواقع وقطاعات العمل المختلفة وتغطي جميع العاملين دون تمييز، وتعمل على حماية حق العاملين في بيئة عمل صحية وآمنة" .

وأوضحت لجنة مكافحة الإتجار بالأشخاص، 6 مرتكزات ومبادئ تقوم عليها السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية، وتتمثل في :

- حماية حق العاملين في بيئة عمل صحية وآمنة

- شمول السياسة لمواقع وقطاعات العمل المختلفة كع تغطيتها لجميع العاملين دون تمييز

- التشاور والتعاون مع العاملين وأصحاب العمل وممثليهم هلال مراحل إعداد وتنفيذ السياسة ومراجعتها.

- تطبيق مبدأ الوقاية المرتبط مباشرة بحماية وحفظ وتعزيز الصحة البدنية والعقلية والاجتماعية للعاملين.

- تعزيز الالتزام بمتطلبات السلامة والصحة المهنية من خلال نشر ثقافة وطنية وقائية تتضمن برامج للتوعية وتقديم الاستشارات والتدريب والأبحاث.

- تحديد وتقييم مخاطر بيئة العمل وإدارتها ومعالجتها بشكل جذري من خلال التحكم بها ومكافحتها في مصادرها.

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