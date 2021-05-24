أجر الصلاة والعمل الصالح بمكة والمدينة.. الشيخ المنيع يوضح الأفضلية

أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبد الله المنيع، مضاعفة الصلاة في مكة المكرمة والمدينة والقدس.

وأضاف المنيع (خلال لقائه ببرنامج فتاوى المذاع على قناة السعودية): ثبت عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أن الصلاة مضاعفة في مكة المكرمة (تعادل 100 ألف صلاة)، وفي المسجد النبوي بالمدينة المنورة (تعادل ألف صلاة) والمسجد الأقصى (تعادل 500 صلاة).

وتابع الشيخ المنيع: مجموعة من أهل العلم قاسوا الصلاة على غيرها من العبادات (صلاة النوافل، والجنازة، والكسوف، والخسوف، والاستسقاء، والصدقات، والأذكار)، مشيرًا إلى أن أي عمل صالح مضاعف في مكة المكرمة كالصلاة.

وأضاف الشيخ المنيع: لقد ورد النص بأن الأفضلية تكون في مسجد الرسول، صلى الله عليه وسلم، حيث قال: «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام»، مرجحا أن يكون المقصود بالحديث هو المدينة المنورة كلها.

#فتاوى | هل الأعمال الصالحة في مكة والمدينة أفضل من غيرها في الأجر؟



الشيخ عبدالله المنيع - عضو #هيئة_كبار_العلماء #قناة_السعودية pic.twitter.com/kDkKCx36Sn — قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) May 24, 2021

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