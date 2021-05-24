الفيصل يرأس مجلس نظارة وقف العين العزيزية

رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس نظارة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، اجتماع مجلس نظارة الوقف. واطلع خلال الاجتماع على أعمال أمانة الوقف، ومن أبرزها الخطط الخاصة بأملاك الوقف في محافظة جدة والمحافظات الأخرى، إلى جانب مناقشة التوصيات والفرص المتاحة لتطوير واستثمار أراضي الوقف والمشروعات الخاصة به.



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