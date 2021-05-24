غرامة المليون تلاحق مخالفي الزراعة العضوية

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة مزارعي ومصنعي المنتجات العضوية إلى سرعة الحصول على رمز الاستجابة السريع QR، قبل 1 يوليو المقبل، بهدف تتبع المنتجات العضوية المحلية والتحقق من مصادرها وصلاحيات شهادات التوثيق في منافذ البيع.

وشددت الوزارة على معاقبة كل من يخالف أحكام نظام الزراعة العضوية أو لائحته التنفيذية بعقوبات تتدرج من الإنذار إلى غرامة مالية لا تزيد على مليون ريال مع وقف الترخيص بمزاولة النشاط لمدة لا تزيد على سنة، يعقبها إلغاء الترخيص.

الزراعة العضوية

بذور وشتلات

وتتضمن المخالفات استخدام مدخلات غير مسموح بها في الزراعة العضوية، والغش ببيع منتجات غير عضوية على أنها منتجات عضوية، وكذلك تسويق منتجات عضوية محلية لا تحمل الشعار الوطني السعودي للمنتجات العضوية، أو استخدام بذور أو شتلات غير مسموح بها في الزراعة العضوية.

كما تتضمن مخالفات النظام تسويق مدخلات إنتاج للاستخدام في الزراعة العضوية غير مطابقة للائحة، ومخالفة جهة التوثيق.

تتبع المنتجات

وتهدف البيئة والمياه والزراعة، من خلال إدخال رمز الاستجابة السريع QR إلى تتبع المنتجات العضوية المحلية والتحقق من مصادرها وصلاحيات شهادات التوثيق في منافذ البيع، وتعزيز ثقة المستهلك في المنتجات الغذائية العضوية المحلية، وحفظ حقوق المزارعين والمنتجين العضويين عبر منع تزوير الشهادات والشعارات.

المنتجات

خضار

فاكهة

حبوب

تمور

حليب ومشتقاته

ورقيات

زيت الزيتون

المخللات

المربيات

العصائر

السكر

القهوة

الشاي

بعض المنتجات التكميلية مثل الصابون

الزراعة العضوية

أسلوب زراعي حديث صديق للبيئة

يشمل الإنتاج النباتي والحيواني العضوي

تعتمد في التسميد والوقاية والمكافحة على مصادر طبيعية

إنتاج غذاء بمواصفات صحية من خلال مراعاة التوازن الطبيعي.

منافذ البيع

226 منفذا / فرعا بينهم

106 الرياض

54 الشرقية

37 مكة المكرمة

15 القصيم

4 المدينة المنورة

4 تبوك

2 عسير

2 حائل

2 الجوف