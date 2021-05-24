تقييم لخطط الأمانات في الطوارئ والحروب

نفذت الشؤون البلدية والقروية والإسكان عدة شروط بالاتفاق مع ساما بهدف تفعيل التأمين الإلزامي للمباني ضد العيوب الخفية، حيث تهدف من ذلك تأمين المباني لمدة 10 سنوات ضد العيوب الخفية، وحفظ الحقوق المالية ضد المستفيدين، وذلك برفع مستوى تقييم خطط الأمانات لتنفيذ أعمال الدفاع المدني في حالات الطوارئ والحروب.

المخاطر الوطنية

وتم التنسيق مع الأمانة العامة لمجلس المخاطر الوطنية لعمل تقييم شامل لخطط الأمانات لتنفيذ أعمال الدفاع المدني في حالات الطوارئ والحروب، وكان متوسط التقييم الأول 1 من 13، وأصبح متوسط التقييم من 11 من 13 في التقييم الثالث، ولازال العمل جاري على تطويرها، كما تم إجراء تقييم شامل للمخاطر الوطنية بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس المخاطر الوطنية، وتم اعتماد بطاقة المخاطر للخمس سنوات القادمة، وللستة أشهر للفترة الشتوية، وجاري اعتماد بطاقة الفترة الصيفية من هذا العام.

كذلك تم تدشين منصة مراقبة مراكز الخدمة على الطرق الإقليمية بهدف مراقبة أداء والتزام شركات القطاع الخاص المشغلة لمراكز الخدمة في تقديم الخدمات البلدية، وإلزام المحلات والمراكز التجارية بتركيب منزلق لذوي الإعاقة وذلك لتسهيل لهم وتيسير لحركتهم تطبيقا لمعايير الوصول الشامل، وتم اعطاء مهلة لتلك المنشآت 60 يوما للتنفيذ.

خدمات استشارية لإدارة الكوارث

وكشفت الوزارة عن البدء في مشروع تقديم خدمات استشارية لإدارة الكوارث بالتعاون مع أحد الشركات المتخصصة لمدة 24 شهر ومن المتوقع انتهاء المشروع في الربع الأخير من 2022، ويهدف المشروع إلى إنشاء قواعد للبيانات والمعلومات وتحديد آلية للمتابعة والتحديث الدوري وتعزيز نظام الإنذار المبكر، وإنشاء غرفة تحكم وربطها مع الأمانات ووحدة المخاطر الوطنية، ورصد وإدارة الكوارث باستخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS - وتحديد النقاط الحرجة وإعادة هيكلة الإدارات العامة للكوارث وتوحيد نماذج للخطط التفصيلية والإجراءات بين الوزارة والأمانات وتطوير آلية التواصل والتصعيد في حالات الكوارث و دراسة وتحليل المخاطر المحتملة وتحديد تأثيرها واحتمالية حدوثها، بالإضافة إلى عمل تقييم شامل للأمانات مكانيا.

برنامج المشروعات

ومن ضمن الاشتراطات التي انجزتها توقيع اتفاقية تعاون بين عدد من الامانات وبرنامج (مشروعات ) لدعم التشغيل والصيانة بهدف رفع كفاءة وجودة البنية التحتية وإدارة الأصول والمرافق، كذلك وقعت عدد من الأمانات اتفاقية تعاون مع البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة»مشروعات«بهدف تعزيز مجالات التعاون بين القطاع البلدي والبرنامج من خلال تقديم الخدمات الاستشارية والمساندة الفنية وفق الأمر الملكي القاضي بإلزام جميع الأجهزة الحكومية بالقيام بإعادة تأهيل المباني والمرافق العامة من خلال التعاقد حصريا مع الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة، فقد قامت الهيئة بإعادة تأهيل إنارة الشوارع مع بعض الأمانات والبلديات.

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