2.5 مليار ريال لـ 532 مشروعا جامعيا

كشف صندوق التعليم العالي الجامعي عن تمكنه منذ التأسيس وحتى نهاية العام 2020 من تمويل (532) مشروعاً حيوياً لدعم الجامعات السعودية وتهيئتها أكاديمياً وعلمياً، لتحقق أعلى معايير الجودة ولتواكب مثيلاتها في دول مجموعة G20، وذلك بمبالغ إجمالية قدرها (2.444.558.821) ريال، وذلك في 4 فئات من المشاريع.

اقتصاد المعرفة

ولفت الصندوق إلى أن ذلك التمويل يأتي سعياً لتحقيق أعلى معايير الجودة في قطاع التعليم، وذلك لأداء دوره الفعال لمواكبة متطلبات التنمية وتحقيق الريادة العلمية بما يتناسب والإمكانات الكبيرة المتاحة له في زيادة قدرته وتعضيد موارده المالية، ورافداً له في تفعيل دوره الحضاري في خدمة دوت الخليج وفق رؤية المملكة 2030، وانسجاماً مع دور الصندوق والمرسوم في نظامه الأساسي الهادف إلى تنمية اقتصاد المعرفة وتطوير قاعدة التعليم العالي.

مرافق الجامعات

وجاءت إسهامات الصندوق من خلال مصادره المالية المتمثلة في عوائد استخدام مرافق الجامعات، والعوائد الاستثمارية المتنوعة، فقد واصل صندوق التعليم العالي الجامعي جهوده في تحقيق الأهداف المرجوة في تمويل المشاريع التي تحتاجها الجامعات، حيث تبنى إستراتيجية مرنة تضمن التفاعل المباشر والاستجابة الفورية لتمويل المشاريع التي تحتاجها كل جامعة، وذلك بعد استيفاء الشروط والمتطلبات اللازمة للتمويل.

فئات المشاريع المدعومة

1- إنشاء كليات جديدة والتوسع في الكليات القائمة

جاءت فئة إنشاء كليات جديدة والتوسع في الكليات القائمة من أولويات الصندوق لما تمثله من أهمية في تهيئة الكليات لتواكب الزيادة الملموسة في أعداد الطلاب والطالبات، حيث بلغ تمويل هذه الفئة من عام 2010م وحتى نهاية العام 2020م ما إجماليه (419.144.733.50) ريالا.

2- دعم البرامج العلمية والأكاديمية للجامعات

فقد أعطى صندوق التعليم العالي الجامعي جل اهتمامه في تمويل البرامج العلمية والأكاديمية لما تمثله من أهمية في رفع مستوى الجودة الأكاديمية والعملية، حيث مول الصندوق منذ عام 2010م وحتى نهاية عام 2020م ما إجماليه (644.556.632.24) ريالا ساهمت في تطوير الأداء الأكاديمي في الجامعات.

3- توفير متطلبات أخرى

تبنى الصندوق أساليب فعالة واستجابة آنية لتمويل المشاريع المتنوعة التي تطلبها الجامعات والتي تهيئ تقديم الأفكار التطبيقية وإثراء العملية التعليمية وتعزيز الرعاية التربوية والاجتماعية التي تقدمها الجامعات، فقد مول الصندوق فئة توفير المتطلبات الأخرى بما إجماليه (254.060.218) ريالا، وذلك منذ عام 2010م وحتى نهاية العام المالي 2020م.

4-تمويل وشراء الأجهزة وتوفير متطلبات المختبرات

وجاءت فئة «تمويل شراء الأجهزة وتوفير متطلبات المختبرات» ثالثاً حيث بلغت تكلفتها من عام 2010م وحتى نهاية عام 2020م ما إجمالية (119.866.780) ريالا، إذ ساهم هذا التمويل في رفع كفاءة البنية الأساسية التعليمية.