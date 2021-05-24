تفاوت التقديم بالجامعات يربك الطلاب

مواعيد متفاوتة
وبحسب رصد «دوت الخليج» لمواعيد القبول في بعض الجامعات لوحظ تفاوت حيث يعتبر شهرا ذي القعدة وذي الحجة أكثر الأوقات للقبول في غالبية الجامعات والكليات المحلية، فيما لا زالت بعض الجامعات لم تعلن مواعيد القبول بعد. أما الكليات العسكرية فبعضها يستمر التقديم إلكترونياً على مدار العام والبعض الآخر يتم نشر مواعيد القبول فيها بين فترة وأخرى.
نتائج التحصيلي
وينتظر الطلاب والطالبات خريجي الثانوية العامة نتائج اختبارات التحصيلي التي أجريت لبعضهم خلال الأسبوع الماضي، وآخرون ستجري لهم في الأسبوعين المقبلين وتحتاج إلى بعض الوقت لظهور نتائجها كشرط أساسي للقبول في الجامعات.
مواعيد القبول
يبدأ القبول الموحد للطلاب والطالبات بجامعات الرياض الحكومية والكليات التقنية بالعاصمة وهي:
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة الملك سعود، وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، وجامعة شقر، وجامعة المجمعة، والكليات التقنية بمدينة الرياض من 24/11 إلى 30/11 وللطالبات من 25/11 إلى 1/12.
الجامعات
الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران من 3/11/ إلى 8/11
أم القرى من 1/11 إلى 27/11
نجران من 23/11 إلى 28/11
جازان من 24/11 إلى 29/11
الطائف من 4/12 إلى 16/12
الملك خالد 2/12 إلى 18/12
بيشة من 24/11 إلى 30/11
نجران من 23/11 إلى 28/11
حفر الباطن من 17/12 إلى 23/12
الكليات التقنية من 17/11 إلى 27/11
- الجامعة العربية المفتوحة بدأ بها التسجيل وينتهي في 20/10
- يستمر التسجيل طوال العام في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وكذلك في كليات ومعاهد أهلية أخرى.
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