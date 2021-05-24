الصحة: الوفيات من المحصنين بلقاحات كورونا 0%

كشفت وزارة الصحة، أن تأثير كورونا يتضاعف مرات عديدة عند كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مشددة على أن التحصين أهم خطوة لحمايتهم وخفض خطورة الإصابة، مؤكدة أن نسبة الوفيات من المحصنين بلقاحات كورونا 0%. وأوضحت أن الدراسات أثبتت أن المرضى المصابين بالسكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة بالمملكة، معرضون للوفاة أكثر بـ66 ضعفا مقارنة بالأصحاء. وأشارت إلى أن الفئة العمرية 50 فأكثر يشكلون نسبة 78% من الوفيات، في حين أن مرضى السكري معرضون للوفاة أكثر بـ6 أضعاف مقارنة بالأصحاء، مضيفة أن مرضى الضغط معرضون للوفاة أكثر بـ5 أضعاف مقارنة بالأصحاء، بينما مرضى السمنة والكلى معرضون للوفاة أكثر بـ5 أضعاف مقارنة بالأصحاء.



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