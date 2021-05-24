تدمير لغم بحري زرعته ميليشيا الحوثي جنوب البحر الأحمر

أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن اكتشاف وتدمير لغم بحري زرعته الميليشيا الحوثية جنوب البحر الأحمر، حيث إن اللغم البحري المكتشف إيراني الصنع من نوع (صدف).

وأكد التحالف أن زراعة الألغام البحرية بدعم إيراني تهديد خطير للملاحة الدولية والتجارة العالمية.

مضيفا أنه تم إزالة 205 ألغام بحرية وتدميرها؛ نشرتها الميليشيا عشوائيًا.