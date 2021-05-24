مناقشة احتياجات خباش

تفقد أمين منطقة نجران المهندس عيد بن نايف العتيبي سير المشروعات والخدمات البلدية بمحافظة خباش. كما التقى بمحافظ خباش طلال العردان، وأعضاء المجلس البلدي بمقر المحافظة لمناقشة احتياجات المحافظة والمراكز التابعة لها من المشروعات والخدمات البلدية وسبل تطويرها. ووقف أمين المنطقة ميدانياً على عدد من مشروعات المحافظة، كما اطلع على مبنى المركز الحضاري موجهًا بطرح الفرص الاستثمارية الجديدة التي تتوافق مع طبيعة المحافظة مشدداً على مضاعفة الجهود لإنجاز المشروعات البلدية، بما يسهم في تحقيق الاستفادة المنشودة منها للمواطن والمقيم.



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