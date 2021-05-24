شكرا لقرائتكم خبر عن طائرات القوات اليونانية تصل قاعدة الملك فيصل للمشاركة في «عين الصقر 2» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصلت طائرات القوات الجوية اليونانية المقاتلة من طراز F 16، اليوم إلى قاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي، للمشاركة في تمرين "عين الصقر ٢" الذي سيُنفَّذ خلال الشهر الجاري.

وكان في استقبالها قائد قاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي قائد التمرين اللواء الطيار الركن ناصر بن سعيد القحطاني. والذي أكد أن التمرين يأتي في إطار التعاون العسكري بين البلدين الشقيقين.

وأشار إلى أهمية هذا التمرين والذي ينفذ في نسختة الثانية وفق أعلى المعاييّر التدريبية، وكذلك الاحترازات الوقائية لجائحة كورونا.

ويهدف التمرين إلى صقل وتطوير مهارات الأطقم الجوية والفنية للقوات الجوية المشاركة، ‏إضافة إلى تبادل الخبرات العسكرية في مجال تنفيذ وتخطيط العمليات الجوية ورفع مستوى الجاهزية القتالية.