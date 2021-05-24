اخبار السعوديه

مقتل وإصابة 18 في اشتباكات قبلية شرق السودان

0 نشر
0 تبليغ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 5 أشخاص وأصيب 13 أخرون في أحداث الفتنة القبلية التي اندلعت بالأحياء الشرقية لمدينة بورتسودان شرق السودان.

وقال والي البحر الأحمر المهندس عبدالله شنقراي أوهاج، الإثنين،إن السلطات الأمنية لن تتهاون في بسط هيبة الدولة والضرب بيد من حديد.

وأضاف أن اللجنة الأمنية ظلت منذ صباح اليوم في حالة انعقاد دائم والتقت بالقيادات الأهلية للطرفين سعياً في الوصول إلى اتفاق ينهي حالة التوتر والإحتقان.

وأشار البيان إلى أن اللجنة الأمنية ظلت في حالة انعقاد دائم للنظر في مجريات الأحداث واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تحفظ أمن وسلامة المواطنين.

كما أهابت اللجنة الأمنية بجميع المواطنين عدم الالتفات للشائعات والمحافظة على النسيج الاجتماعي والسلام المجتمعي .

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا