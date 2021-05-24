شكرا لقرائتكم الحج والعمرة: العمل قائم لاستكمال إجراءات القوائم النهائية لمرشحي أرباب الطوائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-24
الحج والعمرة: العمل قائم لاستكمال إجراءات القوائم النهائية لمرشحي أرباب الطوائف
الإعلان سيكون بالتزامن مع إعلان مواعيد عقد الجمعيات التأسيسية للشركات
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت وزارة الحج والعمرة، أنه لا يزال العمل قائمًا على استكمال الإجراءات الخاصة بالقوائم النهائية لمرشحي عضوية مجالس إدارة شركات أرباب الطوائف.
القوائم النهائية:
وتابعت الوزارة، في بيان لها، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أنه سيتم بمشيئة الله الإعلان عن القوائم النهائية لمرشحي عضوية مجالس إدارة شركات أرباب الطوائف بالتزامن مع إعلان مواعيد عقد الجمعيات التأسيسية للشركات في وقت لاحق.
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