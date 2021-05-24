تدمير لغم بحري زرعته ميليشيا الحوثي جنوب البحر الأحمر

وأكد التحالف أن اللغم البحري المكتشف إيراني الصنع من نوع “صدف”، مشددًا على أن زراعة الألغام البحرية بدعم إيراني تهديد خطير للملاحة الدولية والتجارة العالمية.

محمد يوسف

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