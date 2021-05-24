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تدمير لغم بحري زرعته ميليشيا الحوثي جنوب البحر الأحمر

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-24

تدمير لغم بحري زرعته ميليشيا الحوثي جنوب البحر الأحمر

أكد التحالف أن هذا تهديد خطير للملاحة الدولية والتجارة العالمية

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اكتشاف وتدمير لغم بحري بجنوب البحر الأحمر زرعته الميليشيا الحوثية.

تهديد للملاحة: 

وأكد التحالف أن اللغم البحري المكتشف إيراني الصنع من نوع “صدف”، مشددًا على أن زراعة الألغام البحرية بدعم إيراني تهديد خطير للملاحة الدولية والتجارة العالمية.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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