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شكرا لقرائتكم تدمير لغم بحري زرعته ميليشيا الحوثي جنوب البحر الأحمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-24
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تدمير لغم بحري زرعته ميليشيا الحوثي جنوب البحر الأحمر
أكد التحالف أن هذا تهديد خطير للملاحة الدولية والتجارة العالمية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اكتشاف وتدمير لغم بحري بجنوب البحر الأحمر زرعته الميليشيا الحوثية.
تهديد للملاحة:
وأكد التحالف أن اللغم البحري المكتشف إيراني الصنع من نوع “صدف”، مشددًا على أن زراعة الألغام البحرية بدعم إيراني تهديد خطير للملاحة الدولية والتجارة العالمية.
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