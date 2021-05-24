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البحرين: يجب تكثيف الجهود الدولية لردع ميليشيا الحوثي
أدانت محاولة الهجوم باستخدام زورق مفخخ في البحر الأحمر
متابعات الخليج 365 - واس
أدانت مملكة البحرين بشدة محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران القيام بهجوم عدائي باستخدام زورق مفخخ بجنوب البحر الأحمر، مشيرة إلى أن استمرار الحوثي في هذه الأعمال العدائية الممنهجة يعكس إصراراً واضحاً على تهديد الملاحة البحرية وزعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة.
ردع:
وأكدت ضرورة تكثيف الجهود الدولية من أجل ردع هذه الميليشيات الإرهابية، ووضع حد لانتهاكاتها المستمرة للقوانين الدولية التي تهدف إلى عرقلة حركة الملاحة البحرية، مشيدة بيقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض الزورق وتدميره.
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