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«الصحة»: 5 فئات أعلى وفاة بكورونا.. ووفيات المحصنين «0%»

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الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الصحة، أن تأثير يتضاعف مرات عديدة عند، كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، مشيرة إلى أن وفيات الأشخاص المحصنين «0%».

وأوضحت الوزارة، أن الفئة العمرية «50 فأكثر» يشكلون نسبة 78% من الوفيات، أما مرضى السكري معرضون للوفات أكثر بـ6 أضعاف مقارنة بالأصحاء، ومرضى السمنة معرضون للوفاة بـ 5 أضعاف مقارنة بالأصحاء.

وأضافت أن المصابون بـ«السكري، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة»، معرضون للوفاة أكثر بـ 66 ضعف مقارنة بالأصحاء، مؤكدة أن التحصين أهم خطوة لحمايتهم وخفض خطورة الإصابة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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