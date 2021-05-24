شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 5 فئات أعلى وفاة بكورونا.. ووفيات المحصنين «0%» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الصحة، أن تأثير كورونا يتضاعف مرات عديدة عند، كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، مشيرة إلى أن وفيات الأشخاص المحصنين «0%».

وأوضحت الوزارة، أن الفئة العمرية «50 فأكثر» يشكلون نسبة 78% من الوفيات، أما مرضى السكري معرضون للوفات أكثر بـ6 أضعاف مقارنة بالأصحاء، ومرضى السمنة معرضون للوفاة بـ 5 أضعاف مقارنة بالأصحاء.

وأضافت أن المصابون بـ«السكري، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة»، معرضون للوفاة أكثر بـ 66 ضعف مقارنة بالأصحاء، مؤكدة أن التحصين أهم خطوة لحمايتهم وخفض خطورة الإصابة.