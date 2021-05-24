الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-24

إعادة افتتاح 16 مسجدًا بعد إخلائها مؤقتًا وتعقيمها

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية عن إعادة افتتاح 16 مسجدًا، بعد إخلائها مؤقتًا وتعقيمها في 5 مناطق، بعد ثبوت 16 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

تعقيم:

وقالت الشؤون الإسلامية عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الاثنين: إنه بهذا يصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 107 أيام 1326 مسجدًا.

وتابعت أن ذلك يأتي في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

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