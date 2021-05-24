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شكرا لقرائتكم إعادة افتتاح 16 مسجدًا بعد إخلائها مؤقتًا وتعقيمها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-24
وتابعت أن ذلك يأتي في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.
إعادة افتتاح 16 مسجدًا بعد إخلائها مؤقتًا وتعقيمها
بعد ثبوت 16 حالة إصابة كورونا بين المصلين
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية عن إعادة افتتاح 16 مسجدًا، بعد إخلائها مؤقتًا وتعقيمها في 5 مناطق، بعد ثبوت 16 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.
تعقيم:
وقالت الشؤون الإسلامية عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الاثنين: إنه بهذا يصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 107 أيام 1326 مسجدًا.
وتابعت أن ذلك يأتي في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.
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