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شكرا لقرائتكم تحديث جديد على الآيفون iOS14.6 بتحسينات وإصلاحات للنظام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-24
تحديث جديد على الآيفون iOS14.6 بتحسينات وإصلاحات للنظام
يُفضل قبل التحديث عمل نسخة احتياطية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن المهتم بالتقنية عبدالعزيز الرشيد وصول تحديث جديد إلى الآيفون iOS14.6 يحتوي على تحسينات وإصلاحات للنظام والحماية ودعم اشتراكات البودكاست.
نسخة احتياطية:
وقال الرشيد في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: إنه يُفضل قبل التحديث عمل نسخة احتياطية؛ للاحتياط فقط.
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