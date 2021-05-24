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تحديث جديد على الآيفون iOS14.6 بتحسينات وإصلاحات للنظام

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-24

تحديث جديد على الآيفون iOS14.6 بتحسينات وإصلاحات للنظام

يُفضل قبل التحديث عمل نسخة احتياطية

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن المهتم بالتقنية عبدالعزيز الرشيد وصول تحديث جديد إلى الآيفون iOS14.6 يحتوي على تحسينات وإصلاحات للنظام والحماية ودعم اشتراكات البودكاست.

نسخة احتياطية: 

وقال الرشيد في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: إنه يُفضل قبل التحديث عمل نسخة احتياطية؛ للاحتياط فقط.

تحديث جديد على الآيفون iOS14.6 بتحسينات وإصلاحات للنظام - متابعات الخليج 365 تحديث جديد على الآيفون iOS14.6 بتحسينات وإصلاحات للنظام - متابعات الخليج 365
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