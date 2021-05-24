جامعة نجران تعلن نتائج التخصيص لمجتازي السنة التحضيرية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-24

متابعات الخليج 365 _ الرياض

أعلنت جامعة نجران نتائج التخصيص لمجتازي السنة التحضيرية ومجتازاتها في الفصل الثاني لعام 1442.

نتائج التخصصات في جامعة نجران

وأوضحت عمادة القبول والتسجيل في الجامعة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن معرفة التخصصات تتم من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية.

خطوات معرفة التخصص

وكشفت الجامعة عن خطوات الدخول عبر البوابة الإلكترونية والتي جاءت كالآتي:

1_ دخول الطالب على النظام الأكاديمي.

2_ إدخال اسم المستخدم.

3_ إدخال الرقم الجامعي.

4_ إدخال كلمة السر الخاصة به.

وسابقًا أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة نجران مواعيد القبول الإلكتروني للطلاب والطالبات من خريجي المرحلة الثانوية وخريجاتها للعام الجامعي القادم 1443هـ، لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم.

القبول على مرحلتين

وأوضحت الجامعة أن القبول سيكون على مرحلتين حيث تبدأ المرحلة الأولى 23 ذو القعدة، حتى 28 من ذات الشهر، بينما تنطلق المرحلة الثانية للقبول الاحتياطي للفصلين حسب المقاعد المتاحة 16 ذو الحجة وتستمر حتى 24 من الشهر نفسه.

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