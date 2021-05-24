اجتماع لتبادل الخبرات ومناقشة المشاريع مع شباب مركز إمارة المرصد بعسير

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-24

متابعات الخليج 365- محمد الغبيشي- البرك

ناقش رئيس مركز إمارة المرصد التابع لمحافظة البرك بمنطقة عسير، عبدالله بن علي بن محيا، مع مجموعة من شباب المركز وأعضاء مركز النشاط الاجتماعي، بعض المشاريع وتبادل الخبرات التي تهم المركز والقرى التابعة له.

إيجاد الحلول:

وسعى الاجتماع لإيجاد حلول لتوفير بعض متطلبات الأهالي من جميع الخدمات التي يحتاجونها ومواكبة تطلعات شباب وشابات المركز في بناء المستقبل، ومن ضمن الحلول كذلك إشراك الشباب والشابات في أعمال التنمية ودفع عجلة التطور، مؤكدًا على ما يعوّل عليه الوطن من دور كبير وفاعل من فئة الشباب نحو تحقيق تنمية شاملة.

ولفت الاجتماع إلى أن من أهم محاور رؤية المملكة 2030 هي شريحة الشباب واعتمادها في جزء كبير منها على جيل الشباب من المواطنين والمواطنات، مشددًا على أهمية الاستثمار الأمثل في الشباب وضرورة تقديم كل الفرص لهم والاهتمام وإشراكهم في جميع الجوانب التنموية.

تقديم الخدمات:

وأكد ابن محيا أن أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال حريصٌ كل الحرص على تقديم أفضل الخدمات لجميع المحافظات والمراكز، وأن تكون في أعلى مستوياتها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.



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