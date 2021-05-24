رفع 12,461 طنا من النفايات المنزلية بالأحساء

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وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة خالد بووشل، في بيانه أمس أن الأمانة حررت خلال الفترة المذكورة 40 مخالفة للإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وضبطت 11 مخالفة أخرى لتجمعات الأفراد بما يفوق العدد المسموح به في موقع النشاط، وذلك من خلال 8181 جولة متابعة رقابية نفذتها، مشيرا إلى تطبيق الجزاءات بحق المخالفين استنادا للأنظمة واللوائح المعتمدة.
من جانب آخر أنجزت الأمانة ممثلة بوكالة المشاريع 83 من مشروعها لتطوير سوق الأربعاء الشعبي وسط مدينة المبرز ضمن مبادرة تحسين المشهد الحضري ومعالجة أوجه التشوه البصري، حيث يمثل السوق قيمة شعبية واجتماعية تمتد لـ 50 عاما، على مساحة إجمالية تقدر بـ 45 ألف م2.
وأوضح أمين الأحساء المهندس عصام الملا أن المشروع يأتي امتدادا لخطط الأمانة في إعادة صياغة الأسواق الشعبية (الأسبوعية) وتنظيمها بصورة أمثل مع الحفاظ على الهوية الشعبية والتراثية لها، ومعالجة الانتشار العشوائي للباعة، وتنظيم الأسواق وفق أحدث المعايير ذات الطابع الشعبي والتراثي والتناسق العمراني.
وبين أن مشروع تطوير السوق يتضمن إنشاء الممرات المظللة وساحة للفعاليات والمناسبات والنوافير التفاعلية ومظلات للباعة وغطاء نباتي، إضافة إلى تخصيص مضمار للمشاة بمحاذاة السوق ومواقع لعربات بيع الأطعمة (فود ترك) ومواقع للأسر المنتجة وتهيئة موقع السوق لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة.
ولفت إلى أن الأمانة تسعى لتطوير الأسواق الشعبية (الأسبوعية) لأهميتها في المجتمع الأحسائي وفي مقدمتها (سوق الخميس في مدينة الهفوف، وسوق الجمعة في بلدة الطرف، وسوق الأحد في بلدة القارة، وسوق الاثنين في مدينة الجفر)، منوها إلى أن مبادرة معالجة الانتشار العشوائي للباعة الجائلين تأتي في إطار الارتقاء بالبيئة العمرانية.
أعمال التطهير والتعقيم شملت:
2045 موقعا
27,252آلية وحاوية
20,782 لترا من المعقمات استخدمت
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