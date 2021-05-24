ضبط مواطنين اصطادا صقرين في منطقة جازان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت الجهات الأمنية بمنطقة جازان مواطنين اصطادا صقري شاهين «جبليّين» في جبال القهر. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أن الجهات الأمنية ضبطت مواطنين اصطادا صقري شاهين «جبليين» في جبال القهر بمنطقة جازان. وبين أن الأمن العام ممثلا بشرطة المنطقة، تمكن من ضبط المخالفين بالتنسيق مع القوات الخاصة للأمن البيئي ونادي الصقور السعودي، وتمت إحالتهما للجهات المختصة لتطبيق الإجراءات النظامية بحقهما، مشددا على أن صيد الصقور يخالف اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية.

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