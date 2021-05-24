15 مليون ريال لصيانة وتشغيل مختبر مواد الطرق في مكة

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إلى ذلك استقبل أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص بمكتبه أمس مدير مكتب فرع وزارة الشؤون البلدية
والقروية والإسكان المهندس سلطان الحربي.
وجرى خلال الاستقبال مناقشة موضوعات استخراج الرخص الإنشائية للمخططات السكنية التابعة لوزارة الإسكان سابقا والاطلاع على نظم المعلومات الجغرافية، وتطوير الأراضي الخدمية والسكنية بالعاصمة المقدسة، ومناقشة خطط الوزارة في الاندماج وتسريع الإنجاز، والسعي لتقديم أفضل الخدمات البلدية والإسكانية، ودعم جهود الدولة في معالجة موضوع الإسكان وتطوير الخدمات.
إلى ذلك نفذت الأمانة جولات رقابية مكثفة في إطار جهودها للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل.
وأوضحت الأمانة أن الفرق الرقابية التابعة لها قامت بمصادرة 746 كجم من الخضراوات والفواكه تم تسليم الصالح منها لجمعية إكرام لحفظ النعمة لتوزيعها على المستحقين.
كما نفذت الأمانة 114 جولة رقابية على المطاعم ومنافذ بيع المواد الغذائية؛ بهدف تعزيز السلامة الغذائية في مرافق تقديم الأغذية وتم ضبط مطعم مخالف للاشتراطات الصحية، حيث تمت مصادرة وإتلاف الخضار والفواكه التي تظهر عليها آثار التلف ومصادرة لحوم مجهولة المصدر تقدر بـ 190 كجم.
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