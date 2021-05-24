«الشورى» ينتقد شغل وظائف أئمة بوافدين في مدن كبيرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتقد مجلس الشورى خلال جلسته أمس وجود أئمة مساجد في بعض المدن الكبرى غير سعوديين لديهم ضعف واضح في أحكام التلاوة والتجويد.

ووافق المجلس على عدد من التعديلات التي أجرتها الحكومة على مواد مشروع نظام الانضباط الوظيفي المعاد إلى المجلس لدراسته عملا بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى، فيما تمسك المجلس بقراره بشأن الإبقاء على عدد من مواد مشروع النظام.

وتضمن قـرار المجلس الذي صوت عليه بالمــوافقة على التعديلات التـي أجرتها الحكـومة على الـمواد (الأولى، والخامسة عشرة، والسابعة عشرة، والعشرين) من مشروع نظام الانضباط الوظيفي، فيما تمسك بقراره السابق بعدم الموافقة على التعديلات الواردة على المواد (العاشرة، والحادية عشرة، والثانية عشرة) من مشروع نظام الانضباط الوظيفي.

عقب ذلك انتقل المجلس ضمن جدول أعمال جلسته إلى مناقشة تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وطالبت اللجنة في تقريرها المرفوع إلى المجلس وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتفعيل قراراتها وتعاميمها بخصوص من يتولى الإمامة والأذان في الجوامع والمساجد، واستحداث المزيد من وظائف الأئمة والخطباء، وفقا لنظام العقود.

صيانة المساجد ونظافتها ودعت اللجنة الوزارة إلى التوسع في أساليب الدعوة والإرشاد عن بعد، وتقويم التجربة؛ لتعم الفائدة أكبر عدد ممكن من المتلقين.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للمناقشة، طالب عضو المجلس الدكتور حسن الحازمي وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بأن تسعى مع الجهات ذات العلاقة لإلزام أصحاب المحطات على الطرق بصيانة المساجد ونظافتها بالتعاون مع الأمانات والبلديات نظرا لحالتها التي لا تسر مطلقا، لتخفيف العبء على الوزارة.

وناقش المجلس خلال جلسته تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بشأن التقرير السنوي لمجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية.

المكتبات الوقفية

وأكدت اللجنة في تقريرها المتضمن توصياتها على المجمع العمل على تفعيل المادة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم (389) وتاريخ 15 / 9 / 1437هـ، المتضمنة نقل الموظفين أصحاب التخصص والخبرة من مكتبة الملك عبدالعزيز في المدينة المنورة الراغبين في الانتقال إلى مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية.

وطالبت اللجنة في تقريرها المعروض أمام المجلس المجمع بتخصيص ميزانية مستقلة للمجمع تتلاءم واحتياجاته والمسؤوليات والمهام المكلف بها؛ ليتمكن من القيام بالأدوار المناطة به، مشددة على أهمية دعم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية للمحافظة على مقتنياته وفق إجراءات الحفظ الملائمة. وفي سياق المداخلات على تقرير اللجنة، أشار عضو المجلس سعد العتيبي إلى ضرورة تكامل برامج المجمع التطويرية وخططه التنفيذية مع مضامين الرؤية الثقافية للمملكة بوصف المكتبات وما تحتويه جزء من الموروث الثقافي العالمي.

ملاحظات ومطالبات الشورى من وزارة الشؤون الإسلامية:

