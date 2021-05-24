تحرير 87 مخالفة على منشآت غير ملتزمة بالتدابير في الشرقية

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فيما تلقت 21 بلاغا عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، وذلك عبر مركز 940.
وأكدت أمانة الشرقية استمرار جولاتها الرقابية، على المنشآت التجارية والأسواق المركزية، والتشديد عليها ورصد المخالفات وإغلاق المنشآت المخالفة منها؛ للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بـ»كورونا» والتكدس في الأسواق، إضافة لعدم التزامها بإبراز تطبيق «توكلنا»، وكذلك تفعيل مبادرة «ممتثل» بجميع مدن ومحافظات المنطقة.
وشددت على عدم التهاون في إغلاق المنشآت المخالفة تحقيقا للسلامة العامة، وذلك بهدف رفع مستوى الالتزام ورفع الوعي لدى المنشآت والعاملين فيها، داعية إلى ضرورة الإبلاغ عن مخالفات المنشآت التي لم تتقيد بالإجراءات الاحترازية، عبر مركز البلاغات، لمعالجتها.
من جهة ثانية نفذ تجمع الشرقية الصحي حملة «رافقتكم الصحة»، لتوعية المسافرين عبر المنافذ البرية والجوية «مطار الملك فهد الدولي بالدمام، جسر الملك فهد، منفذ الخفجي، منفذ سلوى»، وتثقيفهم بأهم الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا كوفيد 19، إلى جانب التأكيد على أهمية أخذ اللقاحات المعتمدة والتأكد من الفحوصات المطلوبة.
وتأتي المبادرة حرصا من التجمع على نشر الوعي وتثقيف المسافرين والمقيمين خلال سفرهم من وإلى المملكة.
كما تواصل الحملة جهودها في التوعية الصحية من خلال الوسائل الرقمية من كتيبات الكترونية توعوية يمكن قراءتها عبر الهواتف النقالة والشاشات الرقمية، واللوحات الإرشادية في المنافذ ونشر الوسائل التوعوية بعدة لغات، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة.
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