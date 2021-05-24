شكرا لقرائتكم خبر تسجيل 1157 إصابة بكورونا وشفاء 987 حالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت وزارة الصحة ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، مثل لبس الكمامة وعدم المصافحة وتطبيق التباعد الاجتماعي، للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع.

وأعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 1157 حالة مؤكدة وتعافي987 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 9130 حالة منها 1334 حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 442,071 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 425,677 حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل 15 حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 7,264 حالة.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

إجمالي الإصابات: 442,071 حالة

حالات التعافي: 425,677 حالة

إجمالي الوفيات: 7,264 حالة

الحالات النشطة: 9,130 حالة

الحالات الحرجة: 1,334