شكرا لقرائتكم خبر فتح باب الزيارة لأسر المرضى بمجمع إرادة بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض فتح الزيارات العائلية بشكل جزئي لنزلائه المنومين في الأقسام النفسية وأقسام الإدمان، مع استمرار تفعيل الزيارات الافتراضية عبر الاتصال المرئي.

ويأتي ذلك بعد قرار وزارة الصحة المبني على مرئيات هيئة الصحة العامة (وقاية) وما جاء في توصيات اللجنة الوطنية للأمراض المعدية المعنية بمناقشة التحديثات المرتبطة بالوضع الوبائي لمرض فايروس كورنا (COVID-19)، التي تضمنت السماح بالزيارات بشكل محدود وفقا لتقدير إدارة المستشفى والطبيب المعالج على أن تقتصر فقط على من تظهر حالته محصن في تطبيق (توكلنا)، ويستثنى من غير المحصنين الحالات التي تستدعي ضرورة الزيارة أو المرافقة وفي أضيق الحدود مع الأخذ بالوضع الوبائي في المنطقة.

وشدد المجمع على ضرورة أن تكون الزيارات للمحصنين فقط حسب تطبيق (توكلنا)، وبحسب ما يراه المجلس التنفيذي للمجمع والفرق العلاجية، ويستثنى من شرط التحصين الزيارات الضرورية جدا مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة عند الزيارة، والوضع الوبائي حسب تقييم إدارة مكافحة العدوى بالمجمع، إضافة للتأكيد على تفعيل الزيارات الافتراضية والاستفادة القصوى من التقنية وكذلك تفعيل دور إدارة تجربة المريض وقسم الخدمة الاجتماعية بالمجمع للعمل على تحسين تجربة المرضى وأسرهم والتواصل الآمن.

يذكر أن زيارات المرضى من قبل ذويهم متوقفة في المجمع منذ أكثر من عام في ظل تطبيق المجمع للإجراءات الاحترازية.