شكرا لقرائتكم خبر فتح باب الزيارة لأسر المرضى بمجمع إرادة بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويأتي ذلك بعد قرار وزارة الصحة المبني على مرئيات هيئة الصحة العامة (وقاية) وما جاء في توصيات اللجنة الوطنية للأمراض المعدية المعنية بمناقشة التحديثات المرتبطة بالوضع الوبائي لمرض فايروس كورنا (COVID-19)، التي تضمنت السماح بالزيارات بشكل محدود وفقا لتقدير إدارة المستشفى والطبيب المعالج على أن تقتصر فقط على من تظهر حالته محصن في تطبيق (توكلنا)، ويستثنى من غير المحصنين الحالات التي تستدعي ضرورة الزيارة أو المرافقة وفي أضيق الحدود مع الأخذ بالوضع الوبائي في المنطقة.
وشدد المجمع على ضرورة أن تكون الزيارات للمحصنين فقط حسب تطبيق (توكلنا)، وبحسب ما يراه المجلس التنفيذي للمجمع والفرق العلاجية، ويستثنى من شرط التحصين الزيارات الضرورية جدا مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة عند الزيارة، والوضع الوبائي حسب تقييم إدارة مكافحة العدوى بالمجمع، إضافة للتأكيد على تفعيل الزيارات الافتراضية والاستفادة القصوى من التقنية وكذلك تفعيل دور إدارة تجربة المريض وقسم الخدمة الاجتماعية بالمجمع للعمل على تحسين تجربة المرضى وأسرهم والتواصل الآمن.
يذكر أن زيارات المرضى من قبل ذويهم متوقفة في المجمع منذ أكثر من عام في ظل تطبيق المجمع للإجراءات الاحترازية.
كانت هذه تفاصيل خبر فتح باب الزيارة لأسر المرضى بمجمع إرادة بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.