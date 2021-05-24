شكرا لقرائتكم خبر «تعزيز الصحة النفسية» يجدد تحذيره من تداول الإشاعات حول عدم مأمونية لقاح كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جدد المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية تحذيره لأفراد المجتمع بعدم الانسياق خلف الإشاعات التي تنتشر حول عدم مأمونية لقاح فيروس كورونا الجديد «كوفيد 19»، وعدم تداول المعلومات المغلوطة حوله، مشددا على ضرورة أخذ المعلومات الصحية الصحيحة من مصادرها الرسمية في المملكة.

وأكد المركز أن الإشاعات التي يجري تداولها من خلال برامج ومواقع التواصل الاجتماعي حول عدم مأمونية اللقاح غير صحيحة ولها انعكاسات سلبية على الصحة النفسية لأفراد المجتمع، التي قد تؤدي بدورها إلى ظهور اضطرابات نفسية تتمثل في القلق والاكتئاب والخوف المبالغ فيه، علاوة على حرمان بعض أفراد المجتمع من أخذ اللقاح للوقاية من الفيروس، خصوصا الفئات الأكثر عرضة للإصابة.

وبين المركز أنه يقدم خدمات الاستشارات النفسية لأفراد المجتمع الذين لديهم خوف أو قلق أو تردد من أخذ اللقاح، من خلال مركز اتصال تعزيز الصحة النفسية، وكذلك تطبيق قريبون، مؤكدا على أهمية تضافر الجهود من الجميع لدحر الإشاعات والوصول إلى المناعة المجتمعية والحياة الطبيعية.