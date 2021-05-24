ضبط 100 امرأة في تجمع مخالف للاحترازات ببيش

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت الجهات الأمنية بمنطقة جازان 100 امرأة في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية بإحدى الفعاليات في محافظة بيش. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الرائد نايف حكمي، في بيانه أمس، أن الجهات المختصة بشرطة المنطقة ضبطت 100 امرأة في إحدى الفعاليات بمحافظة بيش، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية ولائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد - 19)، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظاما بحق المسؤول وكل من حضر التجمع.



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