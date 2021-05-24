بحث تصنيف مسارات حماية النزاهة وتفعيل الرقابة الداخلية بأمانة جدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ترأس أمين محافظة جدة صالح التركي بمقر الأمانة أمس اجتماع اللجنة الفرعية لحماية النزاهة والذي ناقش «دعم نظام الرقابة الداخلية والتعريف بمنهجية التقييم»، وذلك بحضور مسؤولي وأعضاء اللجنة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان برئاسة محمد السعيد، المشرف العام على المراجعة الداخلية رئيس اللجنة الفرعية، وعدد من مسؤولي القطاعات والإدارات المستهدفة في الأمانة.

وناقش الاجتماع أهداف ومهام اللجنة وتصنيف مساراتها وتفعيل نظام الرقابة الداخلية ورفع مستوى النضج المؤسسي للإدارات الممكنة، كما استعرض تقرير نضج إدارة المراجعة الداخلية وآلية متابعة المهام ولوحة قياس رضا المستفيدين ونسبة حالات الفساد، بجانب مناقشة إدارة المخاطر في اللجنة الفرعية لحماية النزاهة.

وتسعى اللجنة الرئيسة لتحسين الضوابط الرقابية وتعزيز الشفافية ولجانها الفرعية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف العامة التي تتمثل في خلق بيئة تتسم بأعلى معايير الشفافية والنزاهة وتحسين جودة الخدمات المقدمة من الوزارة والجهات التابعة لها، بجانب تعزيز نظام الرقابة الداخلية ومبدأ المساءلة.

يذكر أن الاجتماع حضره من الوزارة كل من مدير عام المراجعة الداخلية، أمين لجنة حماية النزاهة طارق السعد، ومدير المراجعة الفنية عضو فريق دعم اللجنة خالد الزهراني، ومدير المخاطر المالية والإدارية عضو فريق دعم اللجنة عبدالملك الجفال، كما شارك من الأمانة عدد من المسؤولين في المراجعة الداخلية والموارد البشرية والشؤون المالية والإدارية وتقنية المعلومات والشؤون القانونية.

من جهة ثانية أغلقت الأمانة أمس الأول 36 منشأة تجارية مخالفة لعدم امتثالها للإرشادات والتدابير الاحترازية، وذلك من خلال 3929 جولة رقابية نفذتها بمشاركة عدد من الجهات المعنية في نطاق بلديات المحافظات التابعة لأمانة جدة.

وأوضحت أن الجهود الرقابية الميدانية شملت 19 بلدية فرعية، رصدت خلالها 75 مخالفة، تنوعت بين عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء أو في الإلزام بإبراز تطبيق توكلنا، وعدد من مخالفات التعليمات الوقائية.