شكرا لقرائتكم خبر القيادة تهنئ ملك الأردن بذكرى الاستقلال ورئيس زامبيا بيوم الحرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك سلمان في برقية تهنئة، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، اطراد التقدم والازدهار.

كما هنأ خادم الحرمين الشريفين رئيس جمهورية زامبيا إدغار شاغوا لونغو، بمناسبة ذكرى يوم الحرية الأفريقي.

وأعرب الملك، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية زامبيا الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

فيما هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، المزيد من التقدم والازدهار.

كما هنأ ولي العهد رئيس جمهورية زامبيا، بمناسبة ذكرى يوم الحرية الأفريقي.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب جمهورية زامبيا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.