خادم الحرمين يستعرض العلاقات الثنائية مع رئيسي نيجيريا وأفغانستان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالا هاتفيا أمس من رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية محمد بخاري، هنأه فيه بعيد الفطر المبارك.

وبادله خادم الحرمين الشريفين، التهنئة بهذه المناسبة المباركة.

كما عبر خادم الحرمين الشريفين، عن تعازيه له في وفاة قائد الجيش النيجيري، ومواساته لذوي الفقيد.

وجرى خلال الاتصال استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين، اتصالا هاتفيا أمس، من رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية الدكتور محمد أشرف غني، عبر فيه عن تهنئته بعيد الفطر المبارك.

وبادله خادم الحرمين الشريفين التهنئة، معربا عن تمنياته بأن تحقق جمهورية أفغانستان المزيد من الأمن والاستقرار.

كما جرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها.