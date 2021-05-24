أمير مكة يناقش تطوير مشروعات وقف العين العزيزية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ترأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس نظارة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة أمس، اجتماع مجلس نظارة الوقف. واطلع خلال الاجتماع على أعمال أمانة الوقف، ومن أبرزها الخطط الخاصة بأملاك الوقف في محافظة جدة والمحافظات الأخرى، إلى جانب مناقشة التوصيات والفرص المتاحة لتطوير واستثمار أراضي الوقف والمشروعات الخاصة به.



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