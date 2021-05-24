اتفاقية بين «الصحة» والجمعية السعودية للمراجعين الداخليين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة ورئيس الديوان العام للمحاسبة رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين الدكتور حسام العنقري أمس توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة والجمعية السعودية للمراجعين الداخليين. وتهدف المذكرة إلى تفعيل دور الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين، وسبل التعاون لتطوير برامج مشتركة وتبادل الخبرات في مجال المراجعة الداخلية والمخاطر والحوكمة والالتزام، إضافة إلى تقديم الدعم العلمي والمعرفي لمنسوبي المراجعة الداخلية بالقطاع الصحي الراغبين في الحصول على الشهادات المهنية في مجال المراجعة الداخلية، وكذلك تعزيز التعاون بين أعضاء الجمعية ومنسوبي المراجعة الداخلية بالقطاع الصحي في البحوث المشتركة المرتبطة بالمجالات المهنية للمراجعة الداخلية بما يدعم المهنيين العاملين في المنظومة الرقابية في القطاع الصحي.



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