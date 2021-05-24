القبول للمنح الداخلية بجامعة الأمير سطام غرة ذي الحجة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حددت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج موعد بدء القبول في برنامج المنح الداخلية للطلاب والطالبات غير السعوديين للعام الجامعي 1443هـ، في كليات الجامعة بمقرها الرئيس في مدينة السيح وفي كليات فروع الجامعة، بدءا من غرة ذي الحجة المقبل، وذلك عبر بوابة القبول الالكتروني للمنح الدراسية. وتتطلب آلية القبول للمنح الداخلية للطلاب والطالبات غير السعوديين من المقيمين ومن مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الحاصلين على الثانوية العامة من المملكة، رفع المستندات المطلوبة عبر الموقع الالكتروني بملف واحد بصيغة (PDF)، وهي شهادة الثانوية العامة وصورة من الإقامة وصورة من جواز السفر لمواطني دول الخليج.



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