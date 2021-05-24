تخصص دراسي يحفظ ويصون المعلومة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في ظل الانفجار المعلوماتي والتقدم التقني، أخذ دارسو المكتبات والمعلومات على عاتقهم حفظ وصون المعلومة والاهتمام بها، فضلا عن الأجهزة المستخدمة في تخزينها ومعالجتها واسترجاعها، بدءا من مسقط رأسها (المؤلف) وطريق انتقالها (الوعاء)؛ ليستفيد مستقبلها (القارئ) منها في الوقت المناسب وبالقدر المناسب. «مكة» رصدت عددا من الوظائف المرتبطة مباشرة بتخصص المكتبات والمعلومات، والمهارات المهمة التي تحتاجها لتقديم السيرة الذاتية. خيارات العمل وظائف مرتبطة مباشرة بالمكتبات والمعلومات: • أمين مكتبة • داعم فني • مصمم مواقع الكترونية • منقب عن المعلومات • مؤرشف الكتروني • مدخل بيانات • إداري • مدرس • محلل استخبارات تنافسي • أخصائي معلومات • مهندس معلومات • مستشار معلومات • أخصائي إدارة معرفة • أخصائي مكتبات وإعلام • عالم تصنيف • استراتيجي محتوى ويب. وظائف تستفيد من تخصص المكتبات والمعلومات: • مشرف • محلل أبحاث • مصمم دلالي • منسق • مدير نشر • مدرب الإنترنت • مستشار برنامج ملاحظة: تذكر أن عددا من أصحاب العمل يقبلون الطلبات المقدمة من الخريجين الذين يحملون أي مادة دراسية؛ لذلك لا تقصر بحثك على الوظائف المدرجة هنا. مهارات مهمة في السيرة الذاتية تساعدك المكتبات والمعلومات على تطوير المهارات في: • الإدارة •التمويل •المهارات البحثية •التدريب •الإشراف •الإحاطة بتكنولوجيا المعلومات. مهارات عامة وأساسية يفضلها أصحاب العمل: • التواصل • إدارة الوقت • التنظيم والعمل بشكل منهجي ودقيق • اتخاذ القرار • الإدارة الذاتية • العمل الجماعي والقدرة على العمل بشكل مستقل. • الانضباط ملاحظة: المهارات المذكورة ليست الوحيدة بإمكان الإنسان أن يطور من نفسه دوما ويحمل مهارات أخرى مميزة. الإيجابيات





التفاعل مع العملاء، والمجتمع والقطاعات الأخرى.



توسع نطاق المعرفة.



تصاعد فرص العمل.

العيوب



تتطلب مواصلة التعلم مدى الحياة والتطور المهني.



ما يردده البعض من صعوبة الحصول على وظيفة.



بإمكان غير المختصين في المكتبات والمعلومات العمل ببعض الوظائف.

مجالات العمل



المكتبات ومراكز المعلومات الحكومية والأهلية



المكتبات الأكاديمية



مؤسسات إنتاج ونشر المعلومات



الجهات المهتمة بقواعد البيانات وشبكات المعلومات



مكاتب الصحة



متاحف



البنوك



منظمة تدريب



المراكز البحثية



النشر الالكتروني



مكتبة أفلام / موسيقى



وكالة توظيف متخصصة في القطاع



الأمم المتحدة

ملاحظة: المجالات المذكورة ليست الوحيدة، تذكر أنه بإمكانك دوما العمل حيثما تريد.

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