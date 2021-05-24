وزارة الصحة: إعطاء 12.9 مليون جرعة من لقاحات كورونا

قالت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، إن إجمالي الجرعات التي تم إعطاؤها من لقاحات كورونا منذ بدء التطعيم في المملكة بلغ حتى اليوم 12.977.694 جرعة.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، تسجيل 1157 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» خلال الـ«24» ساعة الماضية.



وتصدرت منطقة مكة المكرمة عدد الإصابات اليومية الجديدة فسجلت 357 حالة، وتلتها الرياض بتسجيل 320 حالة والمنطقة الشرقية بتسجيل 137 حالة والمدينة المنورة بتسجيل 100 حالة.

وسجلت منطقة جازان 60 حالة، وعسر 54 حالة والقصيم 45، وتبوك 21، وحائل 20، ونجران 19، والباحة 13، والحدود الشمالية 6، والجوف 5 حالات إصابة جديدة.

إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة، تسجيل (1157) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (15) حالات وفيات و(987) حالة تعاف؛ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (425.677) حالة.

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