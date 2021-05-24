الرئيس المصري لـ«تركى آل الشيخ»: الشراكة مع السعودية استراتيجية وبناءة

جدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي التأكيد على عمق ومتانة العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وأن الشراكة بينهما استراتيجية وبناءة على جميع المستويات وفى مختلف المجالات، سواء بشأن تعاون الأجهزة الحكومية أو القطاع الخاص في البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري، المستشار تركي آل الشيخ، مستشار الديوان الملكي ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، والذي نقل للسيسي تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وأكد الرئيس المصري أن العلاقات بين البلدين تشهد تطورًا مستمرًا وتحقق نتائج إيجابية ومثمرة على صعيد التنمية والاقتصاد والاستثمار والترفيه، مع التأكيد على أن القيادتين والحكومتين المصرية والسعودية تسعيان دومًا إلى مزيد من التواصل والتشاور والتنسيق والتعاون في سبيل تقوية أواصر الأخوة الصادقة بين البلدين والشعبين الشقيقين وتجاوز أي تحديات وإزالة أي عوائق قد تواجه الأعمال المشتركة بينهما على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، متطلعين نحو آفاق أوسع من الإنجاز والإسراع في تحقيق الأهداف المشتركة.

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