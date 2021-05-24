وظائف الأئمة والخطباء.. الشورى يطالب بزيادة العدد وفق نظام العقود

طالبت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى اليوم الاثنين، وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بتفعيل قراراتها وتعاميمها بخصوص من يتولى الإمامة والأذان في الجوامع والمساجد، واستحداث المزيد من وظائف الأئمة والخطباء، وفقًا لنظام العقود.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية الثامنة والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي عقدها اليوم -عبر الاتصال المرئي- برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

وناقش المجلس ضمن جدول أعمال جلسته تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تلاه رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1441/1442هـ، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسته وقدمت عليه عددًا من التوصيات.

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