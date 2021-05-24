شرطة جازان: ضبطنا المواطن المتورط في إطلاق أعيرة نارية بالهواء

ضبطت شرطة منطقة جازان شخص تورط في إطلاق أعيرة نارية في الهواء، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر، بحسب المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، الرائد نايف حكمي.

كان مرتكب الواقعة قد ظهر في مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتمكنت الجهات المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هوية منفذ الواقعة، وهوية الشخص الذي صور ونشر الفيديو.

وتبين أنهما مواطنين في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافهما واتّخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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