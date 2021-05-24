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واقعة اصطياد صقرين في «جبال القهر» بجازان تنتهي بضبط مواطنَين

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الرياض - محمد عبدالله - بالتنسيق مع القوات الخاصة للأمن البيئي..

صرح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي أن الجهات الأمنية ضبطت مواطنَين اصطادا صقرَي شاهين (جبليّين) في جبال القهر بمنطقة جازان.

وأوضح الرائد المالكي أن الأمن العام ممثلاً بشرطة منطقة جازان تمكن من ضبط المخالفَين بالتنسيق مع القوات الخاصة للأمن البيئي ونادي الصقور السعودي، وتمت إحالتهما إلى الجهات المختصة لتطبيق الإجراءات النظامية بحقهما، مشددًا على أن صيد الصقور يخالف اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية.

وحث الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض و (999) في جميع مناطق المملكة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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