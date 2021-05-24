الجوازات السعودية: تمديد الإقامة والتأشيرات آليًّا دون مراجعة مقار الإدارات

أكدت المديرية العامة للجوازات، اليوم الإثنين، أن تمديد الإقامة والتأشيرات آليًّا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات.

وتبدأ المديرية، تمديد صلاحية الإقامات للوافدين الموجودين خارج المملكة، وتمديد صلاحية تأشيرات الزيارة، وتأشيرات الخروج والعودة، آليًا من دون رسوم أو مقابل مالي إلى تاريخ 21/10/1442هـ الموافق 2/6/2021م، وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز.

يأتي هذا التمديد الذي أصدره وزير المالية ضمن جهود حكومة المملكة المتواصلة للتعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية (كوفيد- 19)، وضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين، وتسهم في التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية.

أكدت المديرية العامة للجوازات أن التمديد سيتم آليًّا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات، كالتالي:

أولًا: تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة للمقيمين الموجودين خارج المملكة في الدول التي يتم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها، ليكون إلى تاريخ 21/10/1442هـ الموافق 2/6/2021م.

ثانيًّا: تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة للزائرين الموجودين خارج المملكة من الدول التي يتم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها، ليكون إلى تاريخ 21/10/1442هـ الموافق 2/6/2021م.

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